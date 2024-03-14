В Самарской области после надвижки последнего пролета моста через Волгу началось устройство подходов

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Началось устройство подходов к строящемуся мостовому переходу через Волгу в Тольятти.

Строительство новой трассы и моста через Волгу в Самарской области стало возможным благодаря поддержке Президента Владимира Путина. Еще в 2018 году в ходе визита Главы государства в самарский регион с предложением о строительстве выступил губернатор Дмитрий Азаров. Президент предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию РФ. Позднее глава государства дважды отмечал важность проекта в ходе Петербургского экономического форума.

Для выполнения работ по устройству подходов к мостовому переходу необходимо отсыпать 167 тыс. м3 грунта и еще 20 тыс. м3 для устройства насыпи. Как отметил начальник участка Виктор Овчаренко: “Зима была очень снежной, поэтому мы усилили мероприятия, которые должны минимизировать последствия весенней распутицы. Устройство дорожной одежды на участке будет проводиться при установлении теплой погоды”.

На 2 и 4 этапе дорожники СУ-920 уже приступили к противопаводковым мероприятиям: очистке снежного покрова на основном ходе с помощью снегоуборочной техники: ротора и грейдера, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Очистка водоотводов и водопропускных труб выполняется вручную.

На ПК 826 автобановцы приступили к укреплению входных-выходных труб и подтопляемой части насыпи, на ПК 977 применяются коробчатые габионы и матрацы Рено. Противопаводковые мероприятия проводятся и на площадках БКТП (балочных комплектных трансформационных подстанций).

Напомним, в конце февраля была завершена надвижка последнего пролетного строения в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». С завершением важнейшего этапа строительства моста коллектив АО «Дороги и Мосты» поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. «Сейчас идет масштабное строительство мостов и важнейших объектов инфраструктуры по всей территории Российской Федерации. Но для нас и этот мост принципиально важен. И я очень рад тому, что он десятилетия будет служить людям — жителям Самарской области, нашей великой России. Я благодарю Президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и строительство мостового перехода ведется в соответствии с ранее установленным планом. Я искренне благодарю Правительство Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Министерство строительства и Министерство транспорта, которые активно помогали нам в решении этой задачи на всех этапах. Без такой командной работы это не было бы возможно», – сказал Дмитрий Азаров.

Постоянную поддержку проекту оказывает заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Обход Тольятти, который строится по поручению Президента, – стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и, как часть международного маршрута Европа – Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай, поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Стоит отметить, что данный проект является хорошим примером государственно-частного партнерства и использования сразу нескольких инструментов регионального развития. Так, в строительстве используются средства инвестора, инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Новая дорога, в том числе искусственные сооружения, строится хорошими темпами», – сказал Марат Хуснуллин.

На строительстве объекта протяженностью 3750 м задействовано 750 человек, 220 единиц техники, 18 плавсредств. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» – самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.