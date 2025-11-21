В Самарской области может появиться новый аквапарк

178

Компания «Волжские термы» намерена арендовать земельный участок площадью 2,6 тысячи квадратных метров для строительства второй очереди развлекательного комплекса, включающего аквапарк. Земельный участок расположен по адресу: улица Суворова в городе Новокуйбышевск.

Разрешение на аренду, подписанное губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, направлено в местную администрацию для дальнейшей реализации проекта. Планируется, что земельный участок будет предоставлен без проведения конкурсных процедур.

Первый этап развлекательного комплекса «Волжские термы», введённый в эксплуатацию в 2021 году, занимает территорию площадью 4,4 тысячи квадратных метров. В рамках второй очереди планируется создание новых зон рекреации, включая бассейны, водные аттракционы, пляжную зону с шезлонгами и зонтами, а также детский игровой комплекс, пишет ПроГородСамара.