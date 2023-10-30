В Самарской области может появиться еще один город

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Правительство Самарской области обновило схему территориального планирования. В списке проектов, которые хотят воплотить в жизнь в регионе, есть аэросити «Курумоч», пишет 63.ру.

Судя по документу, построить объект планируют на территории Волжского и Красноярского районов. Очевидно, рядом с аэропортом. Потребуется участок площадью 3000 га.

— Аэросити будет включать в себя зоны жилой застройки, общественных пространств, высокотехнологичных инновационных производств, производственных и коммунально-складских объектов, — указано в документе.

По сути, речь идет о создании нового населенного пункта. Впервые о проекте заговорили в 2014 году. Тогда власти объясняли, что аэросити нужен для обслуживания российских и зарубежных туристов. Там хотели построить объекты развлекательной индустрии — например, ипподром и гольф-клуб.

Когда губернатором стал Дмитрий Азаров, идею скорректировали. Около аэропорта Курумоч решили построить многофункциональный аэротрополис, который будет включать в себя различные бизнес-кластеры.