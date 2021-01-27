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В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства

27 января 2021 13:06
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В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства

Во вторник, 26 января 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание штаба по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли  региона. 

В заседании приняли участие главы восьми крупнейших муниципалитетов, руководители региональных минстроя, минтранса и минэнерго, ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители более сорока компаний-застройщиков.

Напомним, накануне  Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции обсудил с главами муниципалитетов итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году и планы на перспективу. 

«Сфера напрямую влияет на повышение качества жизни как всех жителей, так и отдельных семей. Благодаря труду строителей обеспечивается улучшение жилищных условий, создаются новые рабочие места, открываются социально значимые объекты. Наша задача – способствовать и помогать этому, – подчеркивал Дмитрий Азаров. – Президент страны Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, и мы с вами знаем, что эти поручения утверждены и по стране в целом, и по каждому региону».

Теме развития отрасли было посвящено и заседание штаба с застройщиками. Перед Самарской областью, как и перед всей страной, стоит масштабная задача – нарастить объемы ввода жилья за десять лет практически вдвое. 

«Это небольшой период, всего десять лет. Задача крайне напряженная и требует ответственного отношения всех участников этой деятельности. Очень важно, чтобы мы воспринимали эту задачу как командную. Но при этом поставленные цели вполне достижимы. Мы фиксируем за последний год существенное увеличение спроса на жилье, это важное условие выполнения этой задачи», - отметил председатель областного Правительства. 

В последние годы государство принимает беспрецедентные меры по развитию строительной отрасли. Реализуется большой комплекс государственных программ в строительной сфере, вносятся изменения в законодательство, которые упрощают правила игры для застройщиков. Многое будет сделано и на региональном уровне. 

«Правительство Самарской области совместно с муниципальными образованиями гарантирует оказание застройщикам всего комплекса мер государственной поддержки. У нас существенно увеличится объем государственного и муниципального заказа на вводимое жилье, у нас в полном объеме и даже с ростом сохраняется программа на вводимое жилье для отдельных категорий граждан, существенно вырастут закупки по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это гарантированный госзаказ и, думаю, это заинтересует многих из вас. Регион также продолжит софинансирование проектов по созданию элементов дорожной и инженерной инфраструктуры в рамках программы «Стимул», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

Глава регионального кабмина сообщил, что средства на поддержку жилищного строительства  запланированы и в областном бюджете – так, уже в этом году будет выделено до 700 млн рублей на создание дорожной инфраструктуры. Предусмотрены компенсации застройщикам на создание инженерной инфраструктуры и другие региональные меры поддержки.

Министр строительства Евгений Чудаев доложил о планах по достижению поставленных целей в три этапа. На первом (2021-2022 годы) планируется ввести в эксплуатацию 1 788 тыс. квадратных метров жилья. За период 2023-2026 годов – 2 208 тысяч, на завершающем этапе с 2027 по 2030 год – 2 595 тысяч квадратных метров. 

Уже в текущем году планируется выдать разрешения на строительство многоквартирных домов, которые позволят построить 1301 тысячу квадратных метров жилья. 

Председатель регионального Правительства также обратился к застройщикам с предложением активнее взаимодействовать с органами власти по вопросам ввода жилья, своевременно сообщать о возникающих проблемах.

Виктор Кудряшов сообщил руководителям строительных компаний о старте реализации мероприятий по совершенствованию комплексного развития территорий и механизмов расселения ветхого и аварийного жилья, утвержденных Президентом РФ в конце минувшего года. 

Новый закон одновременно существенно упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и надежно защищает права граждан, которым предоставляется равноценное жилье. Министерство строительства региона определило семь перспективных территорий в г.о. Самара, которые могут стать площадками для реализации мероприятий программы. Глава областного кабинета министров выразил уверенность, что эти территории заинтересуют инвесторов. 

В ходе обсуждения повестки было решено сделать заседания штаба по вопросам в сфере строительства регулярными. Виктор Кудряшов призвал застройщиков активнее обозначать проблемы, участвовать в госпрограммах, предлагать новые решения и инициативы по мерам государственной поддержки, отрабатывать вопросы взаимодействия между строительными компаниями и органами исполнительной власти.

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27 января 2021  12:39 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 27 января выявлены 275 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
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Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
26 января 2021  17:52 
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
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Акценты
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
27 января 2021  13:55 
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
Несанкционированные протестные акции с участием детей и студенческой молодежи вызвали серьезную озабоченность. Социум
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Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году
27 января 2021  13:50 
Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году
Семейные пары пенсионеров по личному заявлению в ПФР могут получать надбавку по уходу за супругом. В стране
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Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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