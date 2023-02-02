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В  Самаре обсудили подготовку к строительству планетария

2 февраля 2023 20:44
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По замыслу авторов проекта, в сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных.

В четверг, 2 февраля, в Администрации Самары обсудили подготовку к строительству планетария. 

Строительство планетария - знаковое событие для Самары. Об этом свидетельствует одно из самых впечатляющих достопримечательностей города, один из символов Самары — «Ракета-носитель «Союз», расположенная на здании музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Памятный комплекс монумента-ракеты и музейного здания представляет собой единое архитектурное решение. Планетарий станет частью этого музейно-выставочного центра.

Подготовка к строительству планетария вышла на финишную прямую. Работы на строительной площадке стартуют уже в ближайшие дни.

На данном этапе планирования есть необходимость убедиться в техническом состоянии ракеты. Техническая экспертиза состояния ракеты с привлечением специалистов РКЦ «Прогресс» проводится регулярно. По результатам экспертизы двухлетней давности срок устойчивости ракеты был продлен еще на 10 лет, а последние обследования показали, что конструкция не претерпела критических изменений.

В связи с началом строительства одним из основных вопросов стали риски, связанные с вибрационном воздействием, которое неизбежно в ходе заложения фундамента, также возможно смещение грунта. На данном этапе было принято решение вести постоянный мониторинг технического состояния здания и ракеты, а также контроль уровня вибраций.

В целях сохранения уникального облика музея «Самара Космическая» - одной из достопримечательностей города - и сбережения зеленых насаждений, обрамляющие музей 17 елей, получат специальное разрешение на пересадку, так называемые «пересадочные билеты».

«Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея и будущего планетария, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича будет передан на ответственное хранение», - отмечает руководитель Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова.

В ближайшие дни будет установлен строительный забор и начнется подготовка котлована. На время строительных работ подсветка ракеты будет отключена. В целях обеспечения безопасности сотрудников музея было принято решение временно разместить их в другом здании. Работа экспозиции на время строительства будет приостановлена.

На площадке планетария возможно проведение самого широкого спектра мероприятий космической тематики.

На сегодняшний день рабочая документация разработана в полном объёме, получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий. В конце декабря был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования.

Площадь планетария составит 5 728 кв.м. По замыслу авторов проекта, в сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений.

Звёздный зал планетария расположится на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет функционировать конференц-зал, в котором одновременном смогут участвовать в познавательных мероприятиях до 100 человек.

 

Фото:   администрация Самары

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