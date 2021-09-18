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В Самаре завершили «войну» за снос ТЦ «Парк Хаус»

18 сентября 2021 13:45
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В Самаре завершили «войну» за снос ТЦ «Парк Хаус»

Судьба торгового центра «Парк Хаус» в Самаре решена. По крайней мере, в ближайшие 49 лет сносить его не будут. Об этом стало известно во время судебного процесса, пишет 63.ру.

«Парк Хаус» — один из старейших ТЦ в Самаре. Он располагается на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда — напротив Парка Гагарина. Первую очередь открыли в 2002 году, вторую — в 2005-м. Общая площадь составляет 55 тысяч квадратных метров. Когда-то «Парк Хаус» был одним из самых популярных в городе. Однако с появлением новых ТЦ интерес к нему спал. Сейчас там закупаются в основном жители района, где он располагается.

Проблем у торгового центра не было, кроме спора собственников. Но в 2019 году департамент управления имуществом Самары подал на них в суд. Чиновники потребовали снести часть ТЦ, которая незаконно располагается на муниципальной земле. Ответчиками выступали владельцы объекта — ООО «Арес Недвижимость» и ООО «Райзинг Стар Медиа».

Правда, вскоре представители департамента отказались от требований по сносу строения и ограничились лишь просьбой выплатить сумму необоснованного обогащения за пользование земельным участком, которое суд удовлетворил. Казалось бы, конфликт улажен. Но вмешался третий собственник ТЦ — ООО «Финэкс-Актив».

Эта компания уже судилась с коллегами по ТЦ. Она требовала снести часть здания, включающую в себя комнаты 126 и 127 на 3-м этаже, комнату 116 на 4-м этаже и комнату 50 на 5-м этаже, а также привести в первоначальное состояние кровлю помещения. Проиграв в своем процессе, «Финэкс-Актив» решил вступить в дело, которое инициировали чиновники. Разбираясь во всех этих хитросплетениях, арбитраж Поволжского округа пришел к выводу, что суды зря отказали в сносе части «Парк Хауса».

— В данном случае спор шел о второй очереди ТЦ, который по сути был построен на двух участках. Тот, что располагается ближе к Московскому шоссе, находится в муниципальной собственности. Второй проходит вдоль улицы XXII Партсъезда и принадлежит ООО «Арес Недвижимость». Застраивать муниципальную землю компаниям не разрешили. По крайней мере, таких доказательств суду не предоставили. Таким образом, ООО «Арес Недвижимость» и ООО «Райзинг Стар Медиа» самовольно заняли часть муниципального земельного участка площадью 1490 квадратных метров. Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, — следует из материалов суда.

— В удовлетворении исковых требований об освобождении участка отказать, — постановила судья регионального арбитража Ольга Каленникова.

Причин у такого решения оказалось несколько. Во-первых, это результаты судебной экспертизы. Специалист, который ее проводил, пришел к выводу, что если снести часть ТЦ, то он перестанет работать совсем. Ведь при таких условиях здание будет небезопасно эксплуатировать.

— Наложение второй очереди ТЦ «Парк Хаус» на муниципальный земельный участок незначительно. Поэтому требование о сносе является несоразмерной и непропорциональной мерой ответственности, — указала в своем решении судья.

Во-вторых, по ее мнению, виновниками сложившейся ситуации стали не только владельцы ТЦ, но и городские власти.

— И первую, и вторую очереди ввели в эксплуатацию по постановлению главы Самары. Проектная документация и объект прошли необходимую экспертизу и получили все необходимые разрешения и заключения. Ни один из документов не признали незаконным. При этом власти знали, что при строительстве будет частично занят земельный участок, принадлежащий муниципалитету. Доказательства того, что спорный объект создает угрозу жизни и здоровью граждан, не представлены. Все вышеперечисленное опровергает заявление департамента о том, что вторая очередь «Парк Хауса» — самовольная постройка, — объяснила Ольга Каленникова.

В-третьих, выяснилось, что городские власти уже договорились с владельцами «Парк Хауса» об аренде спорного участка. Вид разрешенного использования площадки уже стал «под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные (комплексы)».

Таким образом, спор между городскими властями и владельцами ТЦ завершен. И теперь казна Самары пополнится. Правда, процесс еще может получить развитие с подачи других собственников «Парк Хауса».

Теги: суд

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