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ЕСПЧ присудил экс-замглавы самарской Росгвардии Дмитрию Сазонову компенсацию в 2 700 евро

22 сентября 2021 12:58
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ЕСПЧ присудил экс-замглавы самарской Росгвардии Дмитрию Сазонову компенсацию в 2 700 евро

Европейский суд по правам человека присудил Дмитрию Сазонову,  бывшему заместителю руководителя Управления Росгвардии по Самарской области, компенсацию в размере €2,7 (примерно 232 000 руб.).

В Генеральной прокуратуре РФ опубликовали перевод решения суда. ЕСПЧ постановил, что Самарский райсуд и другие инстанции привели несостоятельные основания для заключения Дмитрия Сазонова под стражу. Избирая меру пресечения бывшему силовику, они не привели доказательств то что экс-росгвардеец скроется от правосудия или помешает ему.

Напомним, в 2020 году Сазонова признали виновным по делу о взятках, при чем, он частично признал свою вину. Бывшего росгвардейца приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима и 220 млн руб. штрафа. Кроме того, 10 лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

В марте 2021 года срок лишения свободы для Дмитрия Сазонова был снижен с 12 до 9,5 лет. Кроме того, назначенная ему ранее сумма штрафа сокращена почти в 10 раз. Вместо 200 млн руб. бывший силовик должен будет заплатить 22,5 млн руб. Теперь стало известно и о выплате компенсации, пишет ПроГородСамара.

Теги: суд

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