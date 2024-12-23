В Самаре застройщику отказали в разрешении на возведение высоток на улице Магистральной

181

Власти Самары не разрешили возводить высотки на территории в промзоне поселка Зубчаниновка. Речь идет о земельном участке площадью 24 665 кв. м на улице Магистральной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Отклонить предложение ООО «Донстрой» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара», – говорится в документе.

Компания предлагала изменить зонирование этой территории, чтобы построить там жилые дома. Однако городская администрация отклонила предложение. Причиной отказа стало то, что участок полностью находится в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, где жилое строительство запрещено, пишет Самара-КП.