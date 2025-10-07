в Самаре зафиксирован наиболее заметный рост предложения на вторичном рынке среди городов-миллионников

194

Изменение стоимости квадратного метра на вторичном рынке связано с ростом активности покупателей и сокращением предложения.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре 2025 года на рынках городов-миллионников страны вторичная недвижимость продемонстрировала незначительный рост цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по мегаполисам составила 145 000 рублей (+0,9% к августу). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц сократился на 2,6%.

В сентябре 2025 года на вторичном рынке Самары медианная стоимость квадратного метра составила 118 000 рублей, увеличившись за месяц на 1,1%. Количество доступных для покупки предложений тоже выросло – на 2,7% по сравнению с августом, что является самым заметным показателем увеличения экспозиции среди городов-миллионников. Медианная полная стоимость квартиры в Самаре составила 5,9 млн рублей, а медианная площадь — 50,4 кв. м.

Наиболее заметное увеличение стоимости квадратного метра за месяц продемонстрировали Москва (+3,1%; до 383 000 руб.), Санкт-Петербург (+1,2%; до 225 000 руб.), Самара (+1,1%; до 118 000 руб.) и Челябинск (+1,1%; до 101 000 руб.).

Стагнация стоимости (колебания в пределах процента) на вторичном рынке зафиксирована в 11 из 16 российских мегаполисов — в Омске (+0,4%; до 108 000 рублей), Волгограде (+0,3%; до 96 000 рублей), Красноярске (+0,2%; до 122 000 рублей), Казани (+0,2%; до 187 000 рублей), Воронеже (цена не изменилась; 106 000 рублей) и Краснодаре (-0,3%; до 120 000 рублей). В Уфе медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости снизилась (-1,6%; до 117 000 руб.).

«В сентябре вторичный рынок продемонстрировал оживление активности впервые с апреля, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Постепенное возвращение потребителей к вопросу покупки вторичной недвижимости связано с началом цикла снижения ключевой ставки, которое началось в июне. Сейчас мы фиксируем более заметную активность во многих мегаполисах, ее увеличение в течение месяца и квартала. Однако рынок реагирует сдержанно, поскольку участники понимают, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем изменении ставки. Такая траектория денежно-кредитной политики формирует умеренные ожидания у участников рынка, поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно».