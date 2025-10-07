Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
В Самаре зафиксирован наиболее заметный рост предложения на вторичном рынке среди городов-миллионников

7 октября 2025 10:59
194
в Самаре зафиксирован наиболее заметный рост предложения на вторичном рынке среди городов-миллионников

Изменение стоимости квадратного метра на вторичном рынке связано с ростом активности покупателей и сокращением предложения.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре 2025 года на рынках городов-миллионников страны вторичная недвижимость продемонстрировала незначительный рост цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по мегаполисам составила 145 000 рублей (+0,9% к августу). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц сократился на 2,6%.

В сентябре 2025 года на вторичном рынке Самары медианная стоимость квадратного метра составила 118 000 рублей, увеличившись за месяц на 1,1%. Количество доступных для покупки предложений тоже выросло – на 2,7% по сравнению с августом, что является самым заметным показателем увеличения экспозиции среди городов-миллионников. Медианная полная стоимость квартиры в Самаре составила 5,9 млн рублей, а медианная площадь — 50,4 кв. м.

Наиболее заметное увеличение стоимости квадратного метра за месяц продемонстрировали Москва (+3,1%; до 383 000 руб.), Санкт-Петербург (+1,2%; до 225 000 руб.), Самара (+1,1%; до 118 000 руб.) и Челябинск (+1,1%; до 101 000 руб.).

Стагнация стоимости (колебания в пределах процента) на вторичном рынке зафиксирована в 11 из 16 российских мегаполисов — в Омске (+0,4%; до 108 000 рублей), Волгограде (+0,3%; до 96 000 рублей), Красноярске (+0,2%; до 122 000 рублей), Казани (+0,2%; до 187 000 рублей), Воронеже (цена не изменилась; 106 000 рублей) и Краснодаре (-0,3%; до 120 000 рублей). В Уфе медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости снизилась (-1,6%; до 117 000 руб.).

«В сентябре вторичный рынок продемонстрировал оживление активности впервые с апреля, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Постепенное возвращение потребителей к вопросу покупки вторичной недвижимости связано с началом цикла снижения ключевой ставки, которое началось в июне. Сейчас мы фиксируем более заметную активность во многих мегаполисах, ее увеличение в течение месяца и квартала. Однако рынок реагирует сдержанно, поскольку участники понимают, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем изменении ставки. Такая траектория денежно-кредитной политики формирует умеренные ожидания у участников рынка, поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно».

В центре внимания
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
