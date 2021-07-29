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В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году

29 июля 2021 13:54
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В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году

В Самаре строительство второй очереди торгового-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» закончат к 2026 году. Эта информация появилась в перечне стратегических инновационных проектов региона.

— Инициатором проекта является владелец торгового центра ООО «Рубин», на стройку уйдет 6,6 миллиардов рублей, — рассказали в правительстве Самарской области.

В список включили реновацию квартала в границах улиц Свободы, Победы, Каховской и проспекта Кирова. С территории должны снести двухэтажные дома.

Помимо это, запланирована реконструкция агрегатов, ремонт на промышленных предприятиях и создание автодорожных телекоммуникационных сетей, сообщает Самара-КП.

 

Теги: Вива Лэнд старительство

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