Названы новые сроки строительства второй очереди «Вива Лэнда» в Самаре

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Правительство Самарской области обновило перечень стратегических инвестиционных проектов. В список попали планы по реновации квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова в столице региона.

— Инициатор проекта — ООО «Рубин». Компания планирует реализовать его в 2021–2026 годах. Объем инвестиций составит 6,6 миллиарда рублей. Минэкономразвития Самарской области назначено ответственным по проекту, — указано в распоряжении регионального правительства.

Сейчас дома в квартале расселены. Но снос зданий пока не провели, пишет 63.ру.