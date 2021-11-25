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В Самаре в Кировском районе построят новый жилой микрорайон

25 ноября 2021 09:32
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В Самаре в Кировском районе построят новый жилой микрорайон

Строительство нового микрорайона в Самаре в рамках программы комплексного развития территорий начнут уже в следующем году. Председатель Правительства Виктор Кудряшов сообщил об идее возведения ЖК на совещании в белом доме.

Оператором проекта выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новая застройка переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе.

На площади более 10 га возведут не только жилые здания, но и объекты социального назначения, а также коммерческую недвижимость. Общая площадь жилого фонда должна составить 98 тысяч квадратных метров.

«Прошу предусмотреть в проекте планировки детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры. Коллеги, мы понимаем, что здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть достойное удобное жилье, а сам комплекс – максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов», — заявил вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Кроме того, при возведении жилой недвижимости будут применять современные технологии быстрого строительства. Сдать объекты первой очереди планируют в конце 2023 года, сообщает ГТРК Самара.

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