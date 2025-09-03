в Самаре в августе снизилось количество доступных квартир на вторичном рынке

184

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе 2025 года вторичный рынок крупнейших городов страны показал минимальные изменения цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 144 000 рублей (+0,5% к июлю). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 2,1%.

В августе 2025 года на вторичном рынке Самары медианная стоимость квадратного метра составила 117 000 рублей (-0,3% к июлю). Количество доступных предложений уменьшилось на 4,9% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры составила 5,8 млн рублей, а средняя площадь — 49,9 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников в августе стал Санкт-Петербург (+1,7% до 222 000 руб.), на втором месте — Нижний Новгород (+1,2% до 143 000 руб.), на третьем — Пермь (+1% до 112 000 руб.). В Челябинске и Москве цены увеличились на 0,9% за месяц. Незначительное снижение показали Самара (-0,3% до 117 000 руб.), Воронеж (-0,2% до 106 000 руб.) и Ростов-на-Дону (-0,1% до 123 000 руб.).

«В августе вторичный рынок в миллионниках оставался в рамках традиционной сезонной динамики. Цены в большинстве городов практически не изменились, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Одновременно наблюдается умеренное сокращение базы предложений, что характерно для конца лета. С началом осени, когда активность традиционно растет, можно ожидать, что число сделок также будет расти. Особенно при условии вероятного продолжения снижения ключевой ставки».

Ценовая динамика, близкая к стагнации (от -0,5% до +0,5%), зафиксирована в 10 из 16 миллионников: Уфе, Омске, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре.

Самые дорогие «квадраты» традиционно представлены на рынке Москвы (372 000 руб./кв. м), Санкт-Петербурга (222 000 руб./кв. м) и Казани (187 000 руб./кв. м). Наиболее доступное жилье — в Волгограде (95 000 руб./кв. м) и Челябинске (100 000 руб./кв. м).