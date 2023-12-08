В Самаре утверждена нормативная стоимость квадратного метра жилья в IV квартале

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Городская администрация в начале декабря утвердила профильный норматив по стоимости квадратного метра жилой площади в четвертом квартале 2023 года. Постановление опубликовали на ее официальном сайте.

На четвертый квартал нынешнего года цена одного "квадрата" составляет 36 674 рублей. Этот показатель учитывают при расчете соцвыплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья, а также участникам целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".



Постановление подписала глава Самары Елена Лапушкина. Оно вступило в силу в начале декабря 2023 года, пишет Сова.



