В Самаре утвердили стоимость квадратного метра жилья для молодых семей

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В мэрии Самары рассчитали новый показатель стоимости одного квадратного метра жилья в областной столице на второй квартал 2022 года. Утвержденный норматив опубликовали на сайте администрации.

— Среднюю стоимость 1 кв. метра жилья установить в размере 36 674 рублей для расчета социальных выплат на приобретение жилья или строительство дома молодым семьям, — следует из постановления, которое подписала глава города, пишет 63.ру.

Вопрос в том, хватит ли этой суммы на покупку жилища. Ведь цены на недвижимость в регионе стремительно ползут вверх.