Власти Самары не поддержали увеличение этажности ЖК «Возрождение» на улице Свободы, 134

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Это рекомендовала сделать комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города.

Власти Самары выступили против увеличения этажности ЖК «Возрождение» на улице Свободы, 134, в Промышленном районе. Решение было принято на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города. В предоставлении в разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью площадью 1753 кв. м и 2167,4 кв. м было отказано. Об этом сообщается в одноименном постановлении мэрии от 13 февраля 2024 года.

Ранее горожане в ходе прошедших общественных обсуждений выступили за увеличение этажности этой высотки, пишет СитиТраффик.