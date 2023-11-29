В Самаре убрали более 400 мест для строительства транспортного узла на пр. Кирова

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Целью создания транспортного хаба является комплексная организация пересадки пассажиров между различными видами транспорта в местах пересечения нескольких линий маршрутов.

«Наличие транспортного пересадочного узла для города крайне важно, потому что здесь идет сосредоточение всех видов транспорта: трамваи, автобусы, троллейбусы, метро, электрички. Конечно, людям, которые едут из других городов и населенных пунктов, было бы удобней пересаживаться на городской транспорт в одном месте», - подчеркнула Елена Лапушкина.

В непосредственной близости от ТПУ «Пятилетка» проходят 17 маршрутов общественного транспорта. В пешеходной доступности расположена станция метро «Кировская», железнодорожная платформа электропоездов «Пятилетка».

Транспортно-пересадочный узел предполагает организацию конечной остановки для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, обеспечивающих транспортную доступность всех районов Самары.

Создание ТПУ «Пятилетка» осуществляется в два этапа.

Первый этап рассматривает территорию, прилегающую к проспекту Кирова. На этой территории планируется разместить автостанцию для обслуживания пассажиров межмуниципальных и межрегиональных автобусных маршрутов, площадку для отстоя автобусов и автостоянку для посетителей торгового комплекса. Площадку уже освободили от незаконных торговых объектов. Выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации. В настоящее время продолжается реконструкция и обновление части торговых мест и другие виды работ, необходимые для функционирования транспортного хаба.

«Благодаря личному контролю Елены Владимировны за организацией создания транспортного узла работы идут уверенными темпами. Проведена большая работа для создания здесь автостанции - убраны более 400 торговых мест, - пояснил вице-президент ООО «ИК» «РосРегион Развитие» Марат Габдрахманов. - Сейчас выполняем ряд работ, необходимых для запуска данного проекта. Совместно с профильными департаментами ведется разработка проекта планировки и проекта межевания территории. Также продолжается реновация торговых мест».

Уже закончены работы по реконструкции первого этажа будущей автостанции, где размещены зал ожидания, кассовые зоны для пригородных и междугородных автобусов, а также точка фастфуда, где люди могут перекусить, ожидая свой транспорт.

В рамках второго этапа создания ТПУ «Пятилетка» запланированы ремонтно-строительные работы по организации автобусного проезда между автостанцией и железнодорожной платформой «Пятилетка» и строительство автодороги под автомобильным мостом для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны проспекта Кирова.

«Этим летом мы уже выезжали на место и смотрели, как собственники земельного участка приводят в порядок свою территорию, где будут парковаться автомобили, отстаиваться междугородные автобусы, разместится разворотная площадка. Сейчас я понимаю, что все делается в рамках достигнутых договоренностей, вижу, что территория и рынок продолжают развиваться, и внешне очень сильно меняются», - отметила Елена Лапушкина.

Фото: горадминистрация