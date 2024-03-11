В Самаре у владельцев изымут квартиры около Парка Металлургов

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В Самаре продолжается комплексное развитие Кировского района. Теперь особое внимание уделено участку земли в квартале от Парка Металлургов, пишет 63.ру.

— Необходимо изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в границах улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской площадью 358 квадратных метров. Также у правообладателей нужно изъять жилые помещения на Советской, 112, — говорится в постановлении мэрии.

Судя по панораме на интерактивных картах, по адресу Советская, 112 расположен двухэтажный дом старой постройки.

Теперь представителям городского Департамента управления имуществом необходимо провести переговоры с собственниками квартир относительно условий их изъятия. А также выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости.