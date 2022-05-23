В Самаре суд запретил застраивать улицу Солнечную

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Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск представителей ООО «Скиф» к чиновникам мэрии Самары. Бизнесмены требовали отменить результаты публичных слушаний по поводу застройки улицы Солнечной.

Причиной для тяжбы стал участок в районе домов № 36б и 40. Весной 2021 года местные жители заметили, что на территорию начала съезжаться спецтехника. По их словам, недалеко от элитного ЖК «Боярский двор» планируют возвести еще два 22-этажных жилых дома. Владелец участка прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Готов обеспечить район социальными объектами, не нарушая никакие правила и нормы застройки. Инвестор для возведения общественных объектов не найден. Но поступают предложения о строительстве жилых зданий, где можно выделить помещения первых этажей под детский садик. Так как геологические исследования продолжаются, ответить вам, какие точно здания возведут, какой этажности, мы не можем. Но то, что есть возможность включить социальные объекты в наш комплекс, это абсолютно точно, это я подтверждаю, — сказал учредитель компании ООО «Скиф» Сергей Намёткин.

Однако самарцы не поверили. Для того чтобы защитить территорию от очередной застройки, активные горожане обратились в администрацию города с просьбой изменить зонирование участка. Сейчас он имеет статус Ц-3 — это общественно-деловая зона районного значения. Там можно строить больницы, объекты культуры, торговли, рестораны и бизнес-центры. Горожане же хотят, чтобы территорию перевели в категорию Ц-4с — общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения, пишет 63.ру.

Вопрос о смене зонирования территории направили на публичные слушания сами жители. Однако компания «Скиф» тоже подсуетилась. Фирма подала иск в суд, в котором попросила представителей власти затормозить процесс. И на время разбирательств вопрос действительно отложили. Однако, после того как застройщик проиграл дело, к мнению горожан все-таки решили прислушаться. Оно оказалось крайне негативным.

В слушаниях приняло участие несколько сотен горожан

Положительных мнений по смене зонирования администрация получила в два раза больше. На 683 человека, высказавшихся против, прозвучало 1247 голосов за. Вот лишь некоторые аргументы от местных жителей, которые хотят повлиять на судьбу участка.

— Недопустимо строительство еще жилых домов в этом районе. В детский сад не прорваться. В поликлинику № 14 запись к специалистам больше месяца, а очередь в регистратуру, бывает, начинается с улицы... Организуйте сначала инфраструктуру, — сказала одна из горожанок.

Однако бизнесмены не оставили попыток застроить Солнечную. В начале декабря 2021 года они подали на мэрию города в суд.

— ООО «Скиф» просит признать Постановление мэрии Самары «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской городской думы от 26.04.2001 № 61» недействительным, — говорится в документах суда.

Слушания длились несколько месяцев. В качестве участников процесса приглашали представителей Департамента градостроительства Самары. И в середине мая 2022 года арбитры озвучили свое решение.

— Отказать ООО «Скиф» в удовлетворении требований, — говорится в опубликованной резолютивной части.

Однако у предпринимателей есть возможность продолжить борьбу за территорию. Они могут обжаловать решение суда первой инстанции. На это у ООО «Скиф» есть месяц.