В Самаре суд решит судьбу многоэтажного спорткомплекса

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Процесс о судьбе долгостроя на улице Салтыкова-Щедрина в Железнодорожном районе (в районе пересечения улиц Киевской и Тухачевского) снова затягивается. Шестой кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Располагается объект рядом с жилыми домами и вызывает немало жалоб со стороны жильцов. Согласно размещенной на заборе стройплощадки табличке, здесь должен был быть спортивно-оздоровительный комплекс с подземной стоянкой. Причем заказчиком якобы выступал департамент градостроительства Самары.

Однако впоследствии именно это ведомство и потребовало сноса здания. Во время судебного процесса стало известно, в чем причина, пишет 63.ру.

История берет начало в 2004 году. Тогда департамент передал часть функций заказчика ООО «ГСК Междуречье». Компания должна была оплатить разработку проекта и строительство комплекса. А чиновники — оформить документы по передаче земли и разрешение на строительство.

Проект сделали, но он не прошел государственную экспертизу. Документы решили скорректировать. Однако в 2009 году ООО «ГСК Междуречье» передало свои права и обязанности по договору с департаментом некоммерческому партнерству защиты прав дольщиков спортивно-оздоровительного комплекса «Салтыково», а через год и вовсе обанкротилось.

Учредителями ООО «ГСК Междуречье» значились Владимир и Дмитрий Плигины, а также Вероника Фомина. Владимир Плигин и сейчас занимается бизнесом. Он входит в число учредителей ООО «Аквастрой+», которое строит жилые дома.

Судя по материалам дела, проект так и не доработали, разрешение на строительство не выдали. Тем не менее на участке возвели нежилое семиэтажное здание с подземной автостоянкой и техническим этажом. Однако до конца работы на объекте не завершили.

— Департамент градостроительства Самары попросил суд признать здание самовольной постройкой и обязать застройщика снести его. С учетом результатов экспертизы эту часть иска удовлетворили. Специалисты пришли к выводу, что состояние конструктивных элементов здания, а именно — монолитного железобетонного каркаса и наружных стен из керамзитобетонных блоков и силикатного кирпича, создает угрозу жизни и здоровью граждан. Конструкция монолитного каркаса находится в недопустимом состоянии, что подразумевает снижение несущей способности. Эти нарушения являются неустранимыми, — указано в решении Железнодорожного районного суда, который удовлетворил иск чиновников.

Но представители НП «Салтыково», а также двое дольщиков с такой позицией не согласились. Они обжаловали решение в Самарском областном суде. По их мнению, департаменту было известно о построенном объекте незавершенного строительства еще в 2009 году. К тому же ведомство пропустило срок исковой давности.

«Салтыково» — это некоммерческое партнерство защиты прав дольщиков спортивно-оздоровительного комплекса. В его состав входит 7 человек. Самый известный — Анатолий Давидюк. Он возглавляет крупную строительную компанию «Новый Дон». На счету организации возведение таких жилых комплексов, как «Сокол» на Революционной, «Рекорд» на Физкультурной и других. В планах девелопера — построить небоскребы на территории ГПЗ-4 и возвести многоэтажки возле Лесопарка имени 60-летия Советской власти.

Жалобу рассматривали почти год. Областной суд решил провести повторную экспертизу, так как предыдущая была только визуально-инструментальной. И специалисты не проводили никаких лабораторных исследований.

Повторную экспертизу сделал Самарский государственный технический университет. Специалисты вуза пришли к выводу, что здание соответствует требованиям пожарных, санитарно-гигиенических правил. Что касается строительных норм, то объект признали «ограниченно работоспособным».

— Существенных дефектов фундаментов строения не обнаружено, армирование произведено. Средняя прочность бетона не меньше рекомендованного значения. Хотя местами она ниже проектных значений. Также есть дефекты, которые снижают надежность здания. Так как стройку не законсервировали, некоторые участки промерзли. Также есть отклонения осей колонн на всю высоту по периметру здания. Некоторые плиты прогнулись на 30–40 мм. Местами разрушился защитный слой бетона, арматура в перекрытиях проржавела, — следует из заключения экспертов, которые представили суду.

По словам специалистов, все недочеты здания можно устранить. Для проведения ремонтно-восстановительных работ нужно разработать проект. Особое внимание рекомендовали обратить на основные элементы несущего каркаса и вертикальных конструкций, а также на существующие прогибы монолитных железобетонных плит перекрытия — их нужно усилить.

— Угроза жизни и здоровья граждан, а также имуществу третьих лиц отсутствует при соблюдении условий консервации объекта и выполнении ремонтно-восстановительных работ при завершении строительства объекта. Отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости, — заключили эксперты.

Суд счел результаты исследования достаточным основанием для отказа в сносе здания. А вот доказательств департамента градостроительства о том, что объект — самовольная постройка, коллегии оказалось мало.

— Снос самовольно возведенного объекта является крайней мерой. И департамент должен был доказать, что это единственный способ решения проблемы. К тому же НП «Салтыково», против которого подали иск, не являлось изначальным застройщиком здания, и не в результате его действий сложилась спорная ситуация. Организацию создали граждане, которые вложили деньги в стройку, но не получили ожидаемый результате из-за банкротства ООО «ГСК Междуречье», — указано в материалах суда.

В результате апелляционная инстанция признала незаконным решение о сносе здания и постановила отказать в удовлетворении иска департамента градостроительства Самары. Но чиновники оспорили это решение в Шестом кассационном суде.

— Апелляционное определение отменено. Дело направлено на новое рассмотрение, — говорится в решении Шестого кассационного суда.