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В Самаре строительство новой станции метро "Театральная" остается на непрерывном контроле

14 апреля 2023 21:29
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К настоящему времени в историческом центре выполнена половина работ по укреплению коллектора.

В Самаре строительство новой станции метро "Театральная" остается на непрерывном контроле. Сегодня представители заказчика метростроя, подрядной организации и других городских и областных профильных служб и ведомств встретились с Первым вице-мэром Владимиром Василенко. На совещании обсудили результаты уже выполненных работ, определили новые задачи, наметили сроки производства, в которые нужно уложиться.

Строительные работы ведутся в двух зонах: в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и Полевой и на улице Галактионовской, включая примыкающую улицу Вилоновскую. Один из вопросов повестки совещания – возможность оптимизации технических решений в части работ, сопряженных со строительством в старом центре города.

Так, нужно закончить переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской.

По информации регионального Управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа.  И сейчас к нему готовятся по всем направлениям.

В ближайшее время проект по выносу инженерных коммуникаций и, соответственно, график работ по их переустройству в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской скорректируют. По словам Первого вице-мэра, окончательное решение будет принято после 12 мая текущего года.

К настоящему времени в историческом центре выполнено уже значительное количество таких задач, в том числе половина работ по укреплению коллектора.

 

Фото:   администрация Самары

На второй стройплощадке, в районе улиц Полевой и Ново-Садовой, завершается бетонирование фундаментной плиты под монтаж тоннелепроходческого комплекса. Процесс будет увязан с инженерными коммуникациями ранее построенного тоннеля. Приступить к монтажу второго тоннелепроходчика планируют в ближайшее время. 

А за предстоящие выходные намерены отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части рядом с зоной метростроя. Автомобилисты, городские перевозчики общественным транспортом обращались по поводу состояния дорожного полотна вблизи стройки. Ранее производился локальный ремонт.

«С вечера пятницы, 14 апреля, и на ближайшие выходные закрыли перекресток улиц Полевой и Ново-Садовой. На участок вышел подрядчик "Волгатрансстрой-9». Аварийные работы предотвратят дальнейшее разрушение асфальта, автодорогу приведут в порядок.  Будет произведен ремонт с использованием высокопрочной смеси ЩМА-16», – рассказал Владимир Василенко.

Отремонтировать дорожное полотно планируется в кратчайший срок.

Подчеркнем, что после завершения строительства и ввода станции "Театральная" в эксплуатацию жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно, минуя дорожные «пробки», добираться до исторического центра и обратно.

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