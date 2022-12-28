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В Самаре создадут два новых микрорайона

28 декабря 2022 13:12
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В Самаре создадут два новых микрорайона

Власти Самарской области собираются кардинально преобразить территорию возле стадиона «Солидарность Арена». Это связано в первую очередь с тем, что возле спортобъекта возведут огромный межвузовский кампус.

— Для строительства кампуса выделят участок около стадиона площадью в 17 га. Пространство разделят на 2 микрорайона. Первый назвали «Спорт-сити», в него будет входить сам стадион. Второй получил название «Смарт-сити», — сообщили на расширенном заседании Совета ректоров Самарской области.

В микрорайон «Смарт-сити» будут входить сам межвузовский кампус на 5 тысяч мест, а также бизнес-школа, коворкинг, школа креативных индустрий, спорткомплекс с бассейном, общеобразовательная школа, детский сад, медицинский центр, парк-отель, административные здания, бизнес-центр, общественно-деловой центр, жилой комплекс. Кампус будет включать в себя 30 тысяч квадратных метров образовательных и научных площадок.

Общая сумма вложенных средств составит 20,4 миллиарда рублей. Почти половину из этой суммы предоставят из федерального бюджета. Остальные средства — это инвестиции в рамках государственно-частного партнерства.

Проектно-сметная документация должна быть готова к 2023 году. При этом строительство начнется только в 2025 году, пишет 63.ру.

 

 

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