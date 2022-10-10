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В Самаре собираются застроить высотками квартал недалеко от детской больницы №1

10 октября 2022 10:48
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В Самаре собираются застроить высотками квартал недалеко от детской больницы №1

В Самаре власти намерены преобразить один из кварталов в Октябрьском районе города. Речь идет об участке в границах проезда Георгия Митирева, улиц Революционной, Печерской и внутридворовой дороги.

— Площадь участка составляет 2,53 гектара. На этой территории необходимо утвердить перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома. Также нужно определить предельные параметры разрешенного строительства на площадке, — говорится в проекте постановления администрации Самары.

По данным из документов, в квартале расположены сейчас пять аварийных домов. Их адреса — проспекта Георгия Митирева, 8 и Печерская, 10,14, 16,18. Кроме этого на территории находится несколько многоквартирных кирпичных домов — Революционная, 103, Печерская, 6 и Митирева, 4 и 6. Все строения, по проекту мэрии, должны снести. Также в квартале есть гаражи и хозпостройки. Часть из них планируют перенести в другое место.

По проекту, в квартале собираются построить многоквартирные дома высотой не более 97,5 метра. Также известно, что одно парковочное место во дворе предполагается на 80 квадратных метров жилья. Других деталей преображения территории в мэрии пока не озвучили. По проекту, предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории — семь лет с момента заключения договора, пишет 63.ру.

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