в Самаре снижается медианная стоимость квадратного метра

105

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 0,3%, что можно считать стагнационным показателем, и составила 191 000 рублей. При этом в десяти из шестнадцати мегаполисов отмечается увеличение цены, в одном городе стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в сентябре снизилось на 2,2% по сравнению с августом.

В сентябре в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 127 000 рублей, что на 0,6% ниже, чем месяцем ранее. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,3 млн рублей, а медианная площадь — 56,6 кв. м, что больше на 4% по сравнению с августом.

«В сентябре мы наблюдаем сдержанное сокращение объема предложения и, в среднем, стагнацию цен на первичном рынке в крупнейших городах страны. Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты, традиционно, первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

В сентябре миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (478 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (294 000 руб/кв.м), Казань (243 000 руб/кв.м), Нижний Новгород (197 000 руб/кв.м) и Уфа (169 000 руб/кв.м).