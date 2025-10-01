в Самаре снижается медианная стоимость квадратного метра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре снижается медианная стоимость квадратного метра

1 октября 2025 09:44
105
в Самаре снижается медианная стоимость квадратного метра

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 0,3%, что можно считать стагнационным показателем, и составила 191 000 рублей. При этом в десяти из шестнадцати мегаполисов отмечается увеличение цены, в одном городе стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в сентябре снизилось на 2,2% по сравнению с августом.

В сентябре в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 127 000 рублей, что на 0,6% ниже, чем месяцем ранее. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,3 млн рублей, а медианная площадь — 56,6 кв. м, что больше на 4% по сравнению с августом.

«В сентябре мы наблюдаем сдержанное сокращение объема предложения и, в среднем, стагнацию цен на первичном рынке в крупнейших городах страны. Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты, традиционно, первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

В сентябре миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (478 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (294 000 руб/кв.м), Казань (243 000 руб/кв.м), Нижний Новгород (197 000 руб/кв.м) и Уфа (169 000 руб/кв.м).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
360
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1172
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
345
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
451
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
619
Весь список