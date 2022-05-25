В Самаре снесут еще четыре дома

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В Самаре пустят под снос еще несколько домов. Информация об этом содержится в проекте планировки территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина. Документ утвердила мэр города.

Квартал, о котором идет речь, расположен неподалеку от бывшего ГПЗ-4. Компания Эдуарда Шматкова «Самарский проект» получила его по договору о развитии застроенных территорий (РЗТ). Она была обязана расселить и снести аварийный дом на пересечении улиц Осипенко и Радонежской и разработать проект планировки территории. Взамен фирма бы получила возможность купить эту землю без торгов и застроить ее.

Однако, по информации администрации Самары, в предусмотренные договором сроки застройщик не приступил к расселению дома, проект планировки не представил. В результате мэр решила расторгнуть соглашение. Не с первой попытки, но «Самарскому проекту» удалось добиться отмены этого решения. Затем были тяжбы по проекту планировки территории, но фирма в итоге отозвала свой иск. Теперь документ утвержден.

Согласно проекту планировки квартала, под снос попали четыре дома, расположенные по адресам:

Осипенко, 130 — по договору РЗТ;

Мичурина, 70 и 72 — по программе сноса аварийных домов;

Радонежская, 7 — по программе сноса аварийных домов.

На освобожденном участке на пересечении улиц Осипенко и Радонежской «Самарский проект» планирует построить новый высотный жилой комплекс, пишет 63.ру.