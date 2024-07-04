В Самаре сменят зонирование двух участков, отданных под возведение высоток

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Первый расположен в границах улиц Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской, второй – улицы Партизанской.

Власти Самары 4 июля 2024 года подготовили проект постановления о внесения изменений в Правила застройки и землепользования. Разрешенные зоны жилой застройки установят в границах улиц Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской. Этот участок отдан под комплексное развитие территорий ЗАО «Арника». В частности, будут установлены основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, пишет СитиТраффик.