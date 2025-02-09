В Самаре решат судьбу квартала у Парка «Молодежный»

181

В Самаре начались публичные слушания, которые касаются планировки (проекта межевания) одного из кварталов в Промышленном районе города. Речь идет о территории в границах переулка Юрия Павлова, улиц Свободы, Воронежской, Вольской.

— Срок проведения публичных слушаний: с 6 февраля по 4 марта 2025 года (включительно). Экспозиции проекта будут представлены в отделе по работе с обращениями граждан администрации Промышленного района (Краснодонская, № 32 «А») с 13 по 24 февраля (включительно). Ознакомиться с ними можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30, — говорится в документах на сайте мэрии.

Там расписаны и варианты, как участники публичных слушаний могут высказать свои замечания и предложения:

в письменной форме по адресу: 443009, Самара, Краснодонская, 32;

по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том числе с использованием портала «Госуслуг»;

посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;

в письменной или устной форме во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Судя по картам, квартал расположен недалеко от Парка «Молодежный» и застроен в основном двухэтажными домами.

В Самаре придать новую жизнь тому или иному кварталу власти пытаются регулярно. Однако, не все идеи нравятся горожанам. Так, в апреле 2024 года самарцы забраковали комплексное развитие территории возле Парка металлургов. В проект входили здания высотой под 100 метров, пишет 63.ру.