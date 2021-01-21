В Самаре развязку на улице Ново-Садовой планируют построить за 3 млрд рублей

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В 2021 году планируется построить крупную транспортную развязку на улице Ново-Садовой в Самаре. Работа обойдется более чем в 3 млрд. рублей.

К сведению, о строительстве двухуровневой развязки на Ново-Садовой улице начали говорить еще в 2012 году, тогда ее планировали закончить к чемпионату мира по футболу 2018 года с учетом строительства стадиона на стрелке рек Волги и Самары, сообщает Домострой РФ. Но после того, как стройка была перенесена на Радиоцентр необходимость в дороге отпала. Из-за чего создание развязки отложили на неопределенный срок. Но вот пришло время, теперь согласно плану, реконструкция Ново-Садовой улицы включает в себя возведение транспортной развязки с путепроводом в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также новой дороги на XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе.

Прежде всего необходимо подготовить территорию – провести переустройство коммуникаций, установить временные светофоры, снеcти существующие здания, а затем непосредственно приступить к строительству новых объектов инфраструктуры.

Срок сдачи работ датируется декабрем 2023 года. Чтобы избежать заторов на дорогах, также требуется построить специальные дороги-дублеры по две полосы в каждую сторону, сообщает ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com