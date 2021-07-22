В Самаре разрешили застроить квартал на Металлурге

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В Самаре прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Об этом сообщается в документации на сайте администрации города.

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. Они единогласно высказались «за» представленный проект.

При этом жильцы с Севастопольской, 45 и проспекта Металлургов, 10А предложили включить в будущий проект благоустройства территории воркаут-площадки. Коме того, они попросили предусмотреть въезд и выезд на строительную площадку со стороны улиц Енисейской и Юбилейной, а не со стороны двора.

Администрация Кировского района рекомендовала принять проект планировки и межевания.

Напомним, история с реновацией этого квартала берет начало в 2018 году. Тогда власти Самары решили привлечь к развитию инвесторов.

Площадку выставили на аукцион, а компании-победителю предстояло снести 10 домов: № 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54б, 56, 58, 58а и 58б по улице Юбилейной. Позже три здания исключили из списка: дома № 52, 52а и 52б.

В 2020 году ООО «Скала» получило разрешение на строительство 25-этажного жилого дома в этом квартале. Максимальный процент застройки участка не должен превышать 50%, пишет Другой Город.