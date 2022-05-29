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В Самаре разрешили строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"

29 мая 2022 13:59
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В Самаре разрешили строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"

Мэрия Самары предоставила ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй" Владимира Аветисяна разрешение на строительство двух высоток на территории ГПЗ-4 напротив ТОЦ "Вертикать". Соответствующее постановление в субботу, 28 мая, опубликовано на сайте горадминистрации.

На участке в 1 га мэрия разрешила отклониться от параметров разрешенного строительства и возвести здания высотой до 130 м с 0,7 парковочного места на квартиру. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составит 55%.

Напомним, "Сигма-Строй" планирует построить ЖК из двух корпусов в 22 и 34 этажа, поставленных на общий трехэтажный стилобат. В комплексе будет подземный паркинг на 282 места и закрытый для посторонних внутренний двор.

На публичных слушаниях большинство участников высказались против реализации этого проекта. Его противники обращали внимание на проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой в этом районе, а также указывали на необходимость комплексной застройки всей территории ГПЗ-4, сообщает Волга Ньюс.

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