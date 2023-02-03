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В Самаре продолжается строительство новой станции метро "Театральная"

3 февраля 2023 16:19
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Идут подготовительные работы для переустройства трамвайной линии вблизи площадки строительства метро.

В Самаре продолжается строительство новой станции метро "Театральная". Основные задачи, которые сейчас стоят перед метростроителями и работниками профильных служб города, разбирали сегодня на еженедельном совещании в мэрии.

На всех стройплощадках работы организованы в штатном режиме. Они в полном объеме находятся на круглосуточном контроле регионального заказчика, подрядчиков и Администрации Самары.

Так, на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой выполняется устройство стартового котлована. Готовность буросекущих и бурокасательных свай составляет порядка 65%. Общая готовность котлована приближается к 28%.

А в исторической части города разработка стартового котлована завершена. Однако, продолжаются подготовительные работы под конструкции тоннелепроходческого механизированного комплекса: специалисты монтируют опорную раму для будущей сборки щита.

Тоннели, которые предусмотрены проектом, будут идти навстречу друг другу: один – из исторического центра в направлении станции “Алабинская”, другой – в обратном направлении (к локации, где расположится новая станция).

Также сотрудники профильного ведомства поясняют: в ближайшее время необходимо завершить закольцовку водовода в районе улиц Галактионовской и Красноармейской. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути. Материалы доставили в конце прошлой недели. Подготовительные работы организованы подрядчиком на территории муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление». Рельсы требуется изогнуть под нужные радиусы, поскольку укладку произведут на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую.

Кроме сужения автодороги в направлении «из города», больше никаких ограничений движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Трамваи продолжат курсировать по старому полотну. После укладки путей, стыковки старого и нового полотна и переподключения контактной сети МП «ТТУ» организует пробный пуск трамваев. Итогом станет комиссионная приемка. Пока же проводят мероприятия, предшествующие непосредственно монтажным работам.

Предварительно обозначен срок действия перекрытия – до 1 сентября 2023 года. Но и в этот период трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что транспорт будет следовать по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе.

После завершения строительства станции метро «Театральная» все трамвайные пути восстановят в прежних границах.

 

Фото:   администрация Самары

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