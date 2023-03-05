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В Самаре построят вторую проезжую часть по улице Ново-Вокзальной

5 марта 2023 10:04
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В Самаре построят вторую проезжую часть по улице Ново-Вокзальной

Еще одну большую магистраль в Самаре ждет преображение. Речь идет об участке Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой.

О проекте рассказал в интервью 63.RU глава отделения организации дорожного движения отдела ГИБДД по Самаре Александр Чугунов.

— Там собираются строить вторую проезжую часть. Насколько я знаю, в этом году там запланирован перенос инженерных коммуникаций. Думаю, в 2024 году начнется строительство, — сообщил Александр Чугунов.

Тем не менее Госавтоинспекция отправила проект реконструкции на доработку. Оказалось, что в проекте не было освещения вдоль новой проезжей части.

— Плюс мы предложили сделать остановочные карманы, в изначальном проекте их тоже не было. А карманы как раз снижают вероятность пробок, — рассказал Александр Чугунов.

Кроме того, ОГИБДД предлагала перестроить участок Ново-Вокзальной в районе пересечения с Вольской. Дело в том, что этот участок является местом концентрации ДТП. Чтобы его обезопасить, Госавтоинспекция предлагает построить разделительную полосу.

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