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В Самаре полным ходом идет строительство планетария.

4 октября 2023 18:16
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В Самаре полным ходом идет строительство планетария.

Здесь продолжаются строительно-монтажные работы, закончено устройство ограждения котлована тонкостенной подпорной стеной из 276 железобетонных буросекущихся свай, устроенных методом «стена в грунте».

Подрядная организация завершила работы по укреплению стенки котлована сваями, установила металлические расстрелы – это необходимо для безопасного производства работ и дальнейшей эксплуатации в связи с тем, что здесь установлен памятник-ракета, который существенно нагружает грунт. Строители приступили к выборке грунта. До конца 2023 года планируется завершить работы по устройству фундаментной плиты и двух подземных этажей

Сейчас трудностей на данном объекте нет, работы идут по графику.

Фото: горадминистрация

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