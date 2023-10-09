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В Самаре подходит к концу строительство храма у Ботсада

9 октября 2023 13:46
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В Самаре подходит к концу строительство храма у Ботсада

В Самаре подходит к концу строительство религиозного учреждения. Оно располагается около Ботанического сада.

— По благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и. о. настоятеля иерей Александр Шулепов освятил купол с крестом для строящегося храма в честь Преображения Господня и детского епархиального центра. Во время строительно-монтажных работ присутствовал митрополит Сергий, — сообщили представители Самарской митрополии в соцсетях.

В этот же день купол и крест установили на храм, пишет 63.ру.

О планах застройки территории у Ботанического сада стало известно в 2018 году. Тогда на пересечении улиц Мичурина и Врубеля появилось небольшое здание с куполом. А весной 2021 года приехала строительная техника. Выяснилось, что земельный участок находится в собственности Самарской епархии Русской православной церкви. В депстрое пояснили, что эта земля входит в зону Р-1. Это значит, что на участке разрешено строить объекты дошкольного, начального и среднего общего образования.

Вскоре появилась информация, что РПЦ хочет возвести детский епархиальный центр. Стройку даже освятил митрополит Сергий. Но затем стало известно, что разрешения на нее никто никому не выдавал. Суд постановил заморозить стройку. К тому времени на площадке успели залить фундамент.

Потом работы законсервировали. Объект решили вынести на публичные слушания. В итоге власти согласовали его размещение. Работы возобновили в апреле 2022 года. Шли они довольно быстрыми темпами. На детский епархиальный центр крест и купол водрузили еще в июне 2023 года.

Фото: Самарская митрополия

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