В Самаре планируют изменить правила строительства высоток

121

Администрация Самары планирует внести изменения в правила застройки города. Они коснутся территорий исторического поселения, общественно-транспортного каркаса (участки около дорог), ансамблевой (с единым стилем) и рядовой застройки.

Согласно документу, в первых трех перечисленных зонах не должно быть однотипных фасадов.

При этом необходимо создавать уникальный архитектурный облик зданий. Застройщику нужно будет учитывать стилистические решения окружающей территории и не противоречить им. Декоративные элементы новостроек рекомендуют делать из долговечных и прочных материалов с большим сроком службы.

Отдельно в проекте говорится о принципе постепенного снижения этажности.

- Необходимо соблюдать принцип постепенного понижения этажности, если планируется застройка, высотой превышающая существующие здания более чем на 5 этажей. Исключение возможно, если обеспечивается расстояние не менее 50 метров от существующей до планируемой застройки, - говорится в документе.

Одновременно техническое и инженерное оборудование нельзя размещать на архитектурных элементах и порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи и мозаичного панно. Не допускается наружная прокладка подводящих сетей и коммуникаций.

Подсветка должна быть компактной и сочетаться с фасадом здания. Она же должна подчеркивать уникальность последнего, пишет Сова.

Фото: Дильдина Светлана