В Самаре первый этап строительства микрорайона в поселке Кряж завершат в 2024

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Министерство строительства Самарской области выделит 588 миллионов рублей на завершение первого этапа строительства микрорайона в поселке Кряж. Речь идет о территории площадью 425 тысяч квадратных метров, застройкой которой занимается компания известного девелопера Анатолия Давидюка.

ООО «СЗ «Кряж» возводит новый микрорайон в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной в Куйбышевском районе. На этой территории планируется строительство многоэтажных жилых домов. В соответствии с проектом, микрорайон будет рассчитан на проживание около 20 тысяч человек.

Напомним, в прошлом году городская администрация выдала компании необходимое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Проект предусматривает урезанные парковочные места в размере 0,5 машино-места на квартиру, пишет Самара-КП.