В Самаре объявили аукцион на развитие жилой застройки поселка Мехзавод

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он вновь сел пьяным за руль.
В Приволжском районе мужчина осужден за повторное за нарушение правил дорожного движения
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, что с 20 по 26 число каждого месяца традиционно наблюдается высокая загруженность офисов обслуживания.
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам удобное время для визита в офисы обслуживания
В целях популяризации туристических возможностей города Москвы и Самарского региона.
В Самаре на улице Ленинградской заработал мобильный туристский информационный центр Москвы
В 2023 году будет поддержано более 50 общественных и предпринимательских инициатив.
Самарская область вошла в ТОП-5 победителей в конкурсе Ростуризма
Подозреваемый поджег кабинет воскресной школы, а когда туда вошел настоятель, напал на него с ножом.
В Домодедово убит настоятель храма
С 23 августа все автомобили LADA Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности.
АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta с подушками безопасности
"Это связано в том числе с укреплением курса рубля".
Стоимость айфонов, ввезенных по параллельному импорту, упала на 30%
Гости снова окажутся в центре сочных событий и примут участие в конкурсах и мастер-классах.
В Сергиевске 27 августа откроется пятый юбилейный Яблочный фест
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.9
0.16
EUR 59.33
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре
Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной победе в Курской битве
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре объявили аукцион на развитие жилой застройки поселка Мехзавод

24 августа 2022 13:26
217
В Самаре объявили аукцион на развитие жилой застройки поселка Мехзавод

Власти Самары проведут аукцион на заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, которая находится в первом квартале поселка Мехзавод в Красноглинском районе.

— Речь идет о территории, площадь которой составляет 3,17 гектара, — сообщили в администрации Самары.

Начальная цена аукциона уже известна — 2 071 485 рублей. А «шаг аукциона», равный 5% начальной цены, составляет 103 574,25 рублей.

Весной этого года сообщалось, что на Мехзаводе построят 33-этажные высотки. До начала застройки подрядчику придется снести семь жилых домов под номерам 2А, 3Б, 4Б, 19, 21, 22 и 23. Помимо них под снос попадут гаражи, кладовые и сараи, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарскую область ждет аномальная жара
24 августа 2022  13:30
Самарскую область ждет аномальная жара
161
Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре
24 августа 2022  12:24
Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре
214
В столице региона отметят 145-летие Самарского Знамени
24 августа 2022  11:36
В столице региона отметят 145-летие Самарского Знамени
184
В Самаре пройдет главное баскетбольное событие лета – традиционный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»
24 августа 2022  11:33
В Самаре пройдет главное баскетбольное событие лета – традиционный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»
187
В Самарской области продлили запрет на посещение лесов
24 августа 2022  09:50
В Самарской области продлили запрет на посещение лесов
193
Весь список