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В Самаре обсудили вопросы переселения граждан в рамках строительства станции метро «Театральная»

3 июня 2022 13:25
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В Самаре обсудили вопросы переселения граждан в рамках строительства станции метро «Театральная»

Вопросы расселения граждан, дома которых оказались в зоне строительства станции метро «Театральная», обсудили на совещании у первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, врио министра имущественных отношений региона Игорь Андреев, директор государственного казенного учреждения региона «Управление капитального строительства» Михаил Асеев, представители администрации г.о. Самара, проектной организации, компании-подрядчика. 

Напомним, проект реализуется на средства инфраструктурного кредита в объеме 10 369,9 млн рублей. Решение о поддержке заявки на проект по комплексному развитию территории г.о. Самара со строительством метрополитена было принято Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина.

Самарская область вошла в число регионов, которым были предоставлены возможности реализации масштабных проектов с помощью механизма инфраструктурных кредитов, благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства. 

Реализация проекта находится под контролем Председателя Правительства региона, совещания в формате штаба по решению рабочих вопросов проводятся регулярно.  

В настоящее время в центре внимания вопросы оформления земель и переселения граждан из домов, находящихся в зоне строительства метро. 

По поручению главы регионального кабмина, была проведена инвентаризация земель, попавших в зону строительства метро. Из ее результатов следует, что на этой территории располагается 113 земельных участков, на которых находятся 243 жилых, 11 коммерческих помещений и 11 индивидуальных жилых домов. 19 площадок не оформлены в собственность. 

158 жилыми помещениями на правах частной собственности владеют 444 гражданина, эти квартиры будут выкупаться по рыночным ценам. 81 помещение принадлежит муниципалитету, здесь проживают 335 человек по договорам социального найма, для них власти планируют приобрести альтернативное жилье.

На совещании подробно обсудили механизмы расселения. Решено, что покупкой квартир для жильцов, не являющихся собственниками помещений, займется муниципалитет, в ближайшие дни будет подписан соответствующий нормативный документ. Администрация городского округа Самара уже имеет опыт переселения граждан из аварийного жилья. 

Иным будет механизм отселения собственников. По действующему законодательству, в случае изъятия земель для государственных нужд владельцам недвижимости предоставляется денежная компенсация. Но среди квартир, подлежащих отселению, много нестандартных: малой площади, нуждающихся в ремонте. 

Виктор Кудряшов поручил отнестись к этим вопросам с особым вниманием: «Необходимо рассматривать эти вопросы индивидуально, выяснять, является ли это помещение единственным жильем гражданина. И, если это так, найти механизмы предоставления нового жилья. Ни один человек у нас без квартиры, конечно, не останется. В случае необходимости подскажите людям, куда обратиться, помогите с оформлением документов». 

Первый вице-губернатор поручил провести встречи и переговоры с жильцами и собственниками помещений, на следующем заседании штаба сообщить о результатах.

«Средства на расселение в бюджете заложены, это более миллиарда рублей. Работу нужно начинать, переселение граждан и оформление земельных участков мы должны провести в сжатые сроки. При этом необходимо выполнить все требования закона, обеспечить защиту прав граждан», - поставил задачу Виктор Кудряшов. 

СПРАВОЧНО: Станция «Театральная» станет конечным пунктом ветки Самарского метрополитена и завершит его первую линию.  Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Строительство планируют завершить в 2024 году.  

«Театральная» значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары. Результатом, по прогнозам Правительства региона, станет снос порядка 400 тыс. квадратных метров аварийного жилья и строительство 3 млн квадратных метров современного жилья и объектов социальной инфраструктуры.

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