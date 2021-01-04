В Самаре новая дорога соединит Промышленный и Советский районы

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В городе намерены продлить улицу XXII Партсъезда.



В Самаре построят новую дорогу. Она свяжет Промышленный и Советский районы. Речь идет о продлении улицы XXII Партсъезда. Проезжую часть обустроят от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.



Как ранее сообщали в департаменте градостроительства Самары, это будет второй этап реконструкции улицы XXII Партсъезда. Его начало запланировали на 2021 год. Первый этап предполагает возведение дороги на отрезке от Московского шоссе до улицы Солнечной.



Отметим, что сейчас на месте будущей дороги от Карла Маркса до Ставропольской находятся автостоянки и частный сектор. Не исключено, что некоторые участки изымут у владельцев, сообщает Сова.инфо

Фото: Pixabay.com