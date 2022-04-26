В Самаре не разрешили строить жилье возле ТЦ «Гуд’Ок» без нормальной парковки

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Комиссия по застройке и землепользованию при главе города отклонила инициативу фирмы «ССК-ЮГ» о строительстве высотки с 0,5 машиноместом на квартиру.

Такое решение администрации Самары опубликовано в соответствующем постановлении. «ССК-ЮГ» пытался получить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства для двух участков общей площадью 9,9 тыс. кв. м на улице Красноармейской в Железнодорожном районе. Разрешенное использование двух площадок — под многоэтажную (высотную) застройку.

По действующим нормативам застройщик должен обеспечить каждую квартиру одним машиноместом. Фирма девелопера Виктора Суркова предлагала уменьшить количество парковочных мест вдвое, пишет Обозрение.