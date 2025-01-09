В Самаре не разрешили строить высотки без парковок на улице Магистральной

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ООО «Сокол-2» не удалось получить от мэрии разрешение на отклонение от параметров строительства. Речь идет о двух участках площадью 54634 и 28996 кв. м на улице Магистральной, где застройщик хотел возвести высотки без парковок и даже получил одобрение на публичных слушаниях за счет голосов, присланных по почте в профильный департамент, в марте 2023 года.

Власти отметили, что выданное застройщику в апреле 2023 года разрешение на строительство нарушает действующее законодательство, поскольку предполагает строительство домов без парковочных мест, а компании не удалось доказать, что отведение мест под парковку на этой территории невозможно. В феврале 2024 года на то же самое указал Ленинский районный суд.

В итоге мэрия приняла решение об отказе в выдаче соответствующего разрешения. Документ был опубликован 31 декабря 2024 года, пишет СитиТраффик.