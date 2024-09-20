В Самаре не разрешили построить коттеджи в зоне рекреации

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Заявителям отказали в смене зонирования участка площадью 1380 кв. м в Красноглинском районе.

Заявителям из Самары не удалось перевести участок площадью 1380 кв. м из зоны рекреации в зону, предполагающую строительство ИЖС, а также рассмотреть такую возможность на публичных слушаниях. Две женщины обратились в мэрию с просьбой внести соответствующие изменения в ПЗЗ, но получили отказ.

Участок расположен в Красноглинском районе.

Соответствующее постановление появилось 20 сентября 2024 года, пишет СитиТраффик.