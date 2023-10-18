В Самаре назвали сроки строительства нового пересадочного узла

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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на станции «Липяги» построят к 2025 году. Тогда же им смогут воспользоваться первые пассажиры. Информацию об этом опубликовал депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин. По его словам тему затронули во время заседания комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

— Обещали, что к 2025 году узел будет построен и начнет эксплуатироваться, но многое зависит и от администрации Новокуйбышевска. Надо, чтобы новый мэр пошевелился, — сообщил у себя на странице депутат-коммунист.

Предполагается, что длина вокзала ТПУ будет в диапазоне от 24 до 36 метров, а ширина — от 11 до 14. Количество этажей же инженерам предстоит уточнить во время подготовки проекта, пишет 63.ру.