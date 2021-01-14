В Самаре начнут строительство нового корпуса детской инфекционной больницы

160

Информация размещена на официальном сайте областного министерства здравоохранения 12 января.



Работы по возведению нового корпуса (проект-на фото) на 100 мест планируется начать в марте этого года, открытие ожидается уже в первом квартале 2022 года.



В настоящее время самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля: детям, подросткам и их родным с капельными инфекциями, с острыми нейроинфекциями бактериальной и вирусной этиологии, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмонией.



В прошлом году в СОДИБ открыли отделение для лечения пациентов с COVID-19 на 128 инфекционных коек. Дети вместе с родителями госпитализируются в палаты-боксы, имеющие отдельные выходы на улицу, пишет СО ОНЛАЙН.