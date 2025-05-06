В Самаре началось строительство многоэтажек на месте школы-интерната

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В Самаре сдвинулось с мертвой точки освоение земель бывшей школы-интерната № 4 на Вольской. Это заметили местные жители.

— Территорию начали ограждать. Одновременно со сваркой металлического забора на участке начались земляные работы. Туда пригнали экскаваторы и даже подъемный кран, — рассказали редакции 63.RU очевидцы.

Территория, о которой идет речь, находится в границах улиц Вольской, Средне-Садовой и XXII Партсъезда. Она занимает площадь в 3,3 гектара. Застраивать землю будет ООО «Донстрой».

На территории раньше располагалась школа-интернат № 4. Здание построили в 1960-х годах. Образовательное учреждение работало там до начала 2000-х годов. Затем объект передали Самарской академии государственного и муниципального управления. Через некоторое время он превратился в заброшку.

Здание планировали снова переоборудовать в школу. Но его признали аварийным, и в 2020 году было решено всё снести. Освободившийся участок «Донстрой» получил через конкурс. Компании дали 10 лет на строительство многоэтажек, квартиры в которых смогут получить обманутые дольщики, пишет 63.ру