В Самаре начали сносить двухэтажки у ТЦ «Вива Ленд»

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Территорию в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова ждет обновление. Этот квартал находится за ТЦ «Вива Лэнд». Владелец торгового центра — компания «Рубин» — собирается возвести здесь вторую очередь проекта. И судя по всему, первые работы в этом направлении уже стартовали. Часть двухэтажек здесь начали сносить. Местный блогер снял квартал, который окрестили «мертвым» с высоты птичьего полета.

Общая площадь территории составляет 8,89 тысячи кв. м, следует из распоряжения главы области.

Сейчас дома в квартале, где построят ТЦ, расселены. Действующими остались только два здания администрации Кировского района Самары, которые в перспективе должны перенести в другое место. Для чиновников построят новое здание, пишет 63.ру.

Вторая очередь ТЦ займет площадь в 120 тысяч кв. метров. Помимо торговых площадей в проекте предусмотрено создание подземного паркинга на 830 машино-мест, наземной парковки на 405 машино-мест.

Фото: скрин видео