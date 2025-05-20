В Самаре начали проходку правого перегонного тоннеля станции метро "Театральная"

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Строительство станции "Театральная" в Самаре возобновили, в понедельник началась проходка правого перегонного тоннеля. Об этом сообщает муниципальное предприятие "Самарский метрополитен" на странице во "ВКонтакте".

"Сегодня ТПМК (тоннелепроходческий механизированный комплекс) "Самара" начал проходку правого перегонного тоннеля от улицы Полевой до станции "Театральная", - говорится в сообщении.

14 марта 2025 года, во время рабочей поездки на объект министра строительства РФ Ирека Файзуллина, представитель АО "Мосметрострой" сообщил о готовности к запуску смонтированного тоннелепроходческого щита. Губернатор региона Вячеслав Федорищев тогда заявил о планах его запуска с 17 марта. Ориентировочная стоимость проходки тоннеля составляет 1,1 млрд рублей.

В конце февраля на заседании комитета по бюджету Самарской губернской думы звучали опасения, что тоннеллепроходческий комплекс может быть демонтирован из-за простоя, что привело бы к длительной остановке работ по строительству "Театральной". Тогда председатель правительства региона Михаил Смирнов заверил, что контракты на выполнение строительно-монтажных работ будут продлены.

На заседании регионального правительства 7 мая глава кабмина сообщил о необходимости внести изменения в условия 13 контрактов по проектированию и строительству метрополитена в Самаре, заключенных между государственным казенным учреждением региона "Управление капитального строительства" и подрядными организациями АО "ВТС Метро" и "ВТС-9". У подрядчиков "возникли не зависящие от них обязательства, влекущие невозможность их исполнения". По информации министра строительства Самарской области Александра Фомина, основные изменения вызваны превышением процессуальных сроков рассмотрения судом гражданских дел по обращениям собственников помещений, которые предполагается снести для строительства объекта. Кроме того, часть из этих строений попала в перечень ценных градоформирующих объектов, снос которых запрещен. В связи с этим потребовалось изменение технологии выполнения ряда строительных работ, что "суммарно повлекло изменения сроков выполнения работ на 320 календарных дней по одним пунктам и более 290 дней - по другим". В связи с этим срок завершения работ на станции "Театральная" перенесли на 2027 год, пишет ТАСС.