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В Самаре на Партизанской хотят возвести 25-этажный ЖК

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В Самаре на Партизанской хотят возвести 25-этажный ЖК

В Самаре стартовали общественные обсуждения проекта планировки нового жилого квартала в Железнодорожном районе. Застройщик намерен возвести на месте мебельных цехов комплекс переменной этажности высотой до 85 метров с детским садом и подземными парковками.

Речь идет об участке площадью около трех гектаров в границах улиц Партизанской и Песчаной — рядом с "МегаМебелью" и городским кладбищем. Документацию по планировке территории подготовило ООО "СЗ "Мармакс Партизанская" по инициативе правообладателя земли: компания выкупила площадку, а в июне 2026 года заключила с министерством градостроительной политики Самарской области договор о ее комплексном развитии. Расселять жильцов не придется — на участке стоят только корпуса мебельной фабрики, которые пойдут под снос.

Ключевые параметры будущего ЖК: дома переменной этажности, максимум 25 надземных этажей, предельная высота зданий — 85 метров. Жилая площадь — 58 420 квадратных метров, население — почти полторы тысячи человек (1460 жителей). Нежилые помещения — не более 10 309 квадратных метров, минимальный норматив парковок — 355 машиномест на 1 тысячу жителей. Максимальный процент застройки участка — 50%, стилобатной части — 100%.

Помимо жилья, проектом предусмотрено строительство детского сада не менее чем на 85 мест, а также игровых площадок, зон отдыха, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить работы застройщик планирует в июне 2033 года.

Экспозиция проекта продлится до 22 октября включительно. Горожане могут посмотреть документацию в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, там же — оставить замечания и предложения. Кроме того, отзывы принимаются через специальный раздел на сайте мэрии Самары и в письменном виде. Итоговое заключение по результатам общественных обсуждений опубликуют 29 октября, пишет ГТРК-Самара.

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