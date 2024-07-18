В Самаре на месте бывшего стадиона «Восход» хотят построить высотки

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Смены зонирования участка под спортобъектом добивается региональный минстрой.

Министерство строительства Самарской области подготовило документацию о смене зонирования участка, занятого бывшим стадионом «Восход» в Самаре. На его месте хотят построить жилые дома. Как рассказал в своем тг-канале депутат Госдумы Владимир Кошелев, к нему обратилась инициативная группа самарцев с просьбой спасти и восстановить этот объект.

Стадион «Восход» был построен в 1963 году. Он принадлежал моторостроительному заводу № 24 им. Фрунзе. На базе предприятия была создана футбольная команда «Крылья Советов», а «Восход» стал первым местом их игр.

С 2009 года объектом никто не занимается, и он находится в заброшенном состоянии. В 2013 году он был включен в 2013 году в госпрограмму о развитии физической культуры и спорта в Самарской области, рассчитанную на 2014 – 2018 годы. Но срок реализации мероприятий, по словам Кошелева, до сих пор переносят.

- До сих пор не проведена работа ни по проработке механизма выделения средств из федерального бюджета, ни по привлечению инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, — рассказал депутат.

Он заявил, что готов включиться в работу по проработке вопроса о привлечении необходимых средств из федерального бюджета, а также добавил, что уже направил депутатские запросы в прокуратуру для оценки действий самарского минстроя, пишет СитиТраффик.