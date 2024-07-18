Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре школа искусств получила новые музыкальные инструменты
В Самаре школа искусств получила новые музыкальные инструменты
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении депутата Госдумы
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении депутата Госдумы
В Самаре задержали двух напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева
В Самаре задержали двух напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева
Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович встретится с болельщиками
Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович встретится с болельщиками
в Госдуме объяснили, почему российские телеканалы не покажут Олимпиаду.
В Госдуме объяснили, почему российские телеканалы не покажут Олимпиаду
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
В Самарской области личный состав МЧС России принимал участие во встрече детей из ДНР
В Самарской области личный состав МЧС России принимал участие во встрече детей из ДНР
Предпринимательница из США убила партнеров, отравив чай
Предпринимательница из США убила партнеров, отравив чай
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре на месте бывшего стадиона «Восход» хотят построить высотки

18 июля 2024 20:14
259
В Самаре на месте бывшего стадиона «Восход» хотят построить высотки

Смены зонирования участка под спортобъектом добивается региональный минстрой.

Министерство строительства Самарской области подготовило документацию о смене зонирования участка, занятого бывшим стадионом «Восход» в Самаре. На его месте хотят построить жилые дома. Как рассказал в своем тг-канале депутат Госдумы Владимир Кошелев, к нему обратилась инициативная группа самарцев с просьбой спасти и восстановить этот объект.

Стадион «Восход» был построен в 1963 году. Он принадлежал моторостроительному заводу № 24 им. Фрунзе. На базе предприятия была создана футбольная команда «Крылья Советов», а «Восход» стал первым местом их игр.

С 2009 года объектом никто не занимается, и он находится в заброшенном состоянии. В 2013 году он был включен в 2013 году в госпрограмму о развитии физической культуры и спорта в Самарской области, рассчитанную на 2014 – 2018 годы. Но срок реализации мероприятий, по словам Кошелева, до сих пор переносят. 

- До сих пор не проведена работа ни по проработке механизма выделения средств из федерального бюджета, ни по привлечению инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, — рассказал депутат.

Он заявил, что готов включиться в работу по проработке вопроса о привлечении необходимых средств из федерального бюджета, а также добавил, что уже направил депутатские запросы в прокуратуру для оценки действий самарского минстроя, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
190
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
251
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
677
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1770
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
527
Весь список