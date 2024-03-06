В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта

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Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с IT – сообществом Самарской области. Глава региона, руководители компаний диджитал-индустрии и сферы телекоммуникаций, эксперты обсудили актуальные вопросы и перспективы развития отрасли, а также инициативы по ее поддержке.

Губернатор Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с IT-сообществом, чтобы обсудить перспективы и предложения по развитию сферы, рассмотреть различные проекты, выработать дополнительные решения, направленные на поддержку отрасли. «Рассчитываю, что, как и в предыдущие наши встречи, мы поговорим не только о перспективных проектах, но и проблемах, вопросах, на которые нужно обратить внимание», - сказал Дмитрий Азаров, начиная встречу.

Глава региона, говоря о текущей ситуации в индустрии информационных технологий, отметил, что темпы развития сферы IT сегодня крайне высоки, и один из ключевых вопросов отрасли – подготовка кадров.

«Cфера IT динамично развивается, другой такой сейчас и назвать невозможно, разве что сфера беспилотной авиации, но и она немыслима без цифровых решений. Это можно считать едиными технологиями. Сегодня цифровые технологии являются сквозными и запрос на подготовку кадров здесь колоссальный, - сказал Дмитрий Азаров. - Министерство цифрового развития оценивает дефицит кадров отрасли как 500-700 тысяч человек. Мы, понимая запрос, который сегодня есть у отрасли, конечно, настойчиво работаем над тем, чтобы подготовка кадров велась на должном уровне. Мы увеличиваем количество мест, в том числе бюджетных, по подготовке специалистов. Отдельно благодарю компании, которые не один год принимают участие в подготовке специалистов. Это точно вклад, который будет окупаться не только для всей страны, что очень важно, но и для вашей компании».

Дмитрий Азаров напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин подчеркнул, что все более значимый вклад в экономический рост страны вносит малый и средний бизнес, а его доля в IT- отрасли в России превышает 21%.

«Вне всякого сомнения, это не предел. Глава государства нацеливает нас на то, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики. В Самарской области, конечно, нам надо прилагать для этого максимальные усилия, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Тем более, что у нас очень хорошие стартовые позиции, если мы берем Послание Президента как точку отсчета для новых решений, проектов, идей, программных документов развития страны».

По динамике развития софтверной индустрии Самарская область занимает 3-е место в рейтинге, входит в ТОП-5 субъектов по уровню развития ИТ-индустрии, а по экспорту софтверных компаний - в ТОП-10. Дмитрий Азаров отметил, что это хороший результат, но есть к чему стремиться.

Кроме того, в 2023 году Самарская область вошла в ТОП-10 среди всех регионов страны по доле прохождений «Урока цифры» - федерального образовательного проекта. Эту позицию регион сохраняет на протяжении пяти лет – с момента старта проекта. В Самарской области ежемесячный охват школьников, вовлеченных в «Уроки цифры», составляет около 300 тысяч обучающихся.

«Это, не всякого сомнения, наш вклад в профориентацию, подготовку кадров. У нас сегодня IT-кафедры выпускают примерно 3500 специалистов в год. Понятно, что школьников нужно ориентировать на эти решения», - подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что развитию IT-индустрии в Самарской области способствуют меры поддержки отрасли, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях.

«Напомню, что часть мер поддержки мы ввели первые в стране, и наше решения потом уже тиражировались на федеральном уровне. Понятно, что время быстро меняется, и, вполне возможно, нужны новые решения, либо требуется скорректировать ранее принятые», - сказал Дмитрий Азаров.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков подробно рассказал о региональных мерах поддержки IT-бизнеса и IT-специалистов в Самарской области, а также о том, как ими воспользоваться. Это льгота при уплате налога аккредитованным компаниям, использующим упрощенную систему налогообложения, возврат 50% уплаченного НДФЛ с вновь принятых сотрудников из других регионов, программа по предоставлению льготных ипотечных кредитов (до 2%), компенсация расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Мощнейший импульс развитию IT – индустрии в Самарской области придаст открытие международного межвузовского кампуса, который строится около стадиона «Солидарность Самара Арена». Регион получил право реализации проекта кампуса благодаря сильному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку Президента Владимира Путина. Срок реализации – 2027 год. «Мы серьезно прорабатывали этот проект. Создание кампуса закладывает абсолютную перспективу цифрового будущего нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров, добавив, что крайне важно получить от IT – сообщества предложения по реализации этого проекта.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил проект и проинформировал о текущем ходе работ по строительству кампуса. Как он отметил, создание мощного образовательного центра с жилыми корпусами на 5000 мест будет способствовать не только развитию научной мысли, но и станет мощным драйвером развития прилегающей территории, где уже созданы объекты медицинской, спортивной, рекреационной и транспортной инфраструктуры. Запланировано размещение жилой застройки, офисных, торговых, выставочных и гостиничных помещений, создание социальной инфраструктуры, школ и детских садов. Проект позволит усилить агломерационные эффекты крупнейшей в России нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации.

«Кампус станет сердцем этой развивающейся территории. Помимо того, что кампус будет работать на студенческое, образовательное и бизнес сообщество, он рассчитан на то, чтобы быть полезным для всех жителей региона, которые смогут пользоваться современными пространствами и инфраструктурой», - сказал Дмитрий Богданов.

Как подчеркнул министр, концепция кампуса заключается в том, чтобы на одной территории, в одном месте, была создана вся необходимая инфраструктура для учебы, работы и комфортной жизни специалистов различного профиля, в том числе отрасли IT, проживания молодых семей.

«Президент в Послании отметил, что современные кампусы должны полностью отвечать задачам развития молодых семей. В проекте нашего кампуса этому уделено особое внимание», - сказал Дмитрий Богданов.

Губернатор отметил, что в кампусе будут учиться и жить много иногородних студентов, поэтому одна из задач – сделать так, чтобы талантливые и высококвалифицированные специалисты после завершения учебы оставались в Самаре.

Дмитрий Богданов акцентировал внимание IT-компаний на возможные варианты участия в проекте кампуса, использовании его возможностей и ресурсов. Например, это строительство собственных зданий на площадке кампуса, размещение своих объектов, офисов, центров, аренда помещений, стажировки студентов, совместные образовательные программы с вузами, привлечение научного сообщества для реализации различных программ и проектов.

Виктор Столяров, руководитель компании «МСК ГРУПП», озвучил готовность вложить средства в строительство инфраструктуры для своей организации на территории будущего кампуса.

«Очень интересный проект, потому что в Самаре есть сложности с размещением крупных компаний. Наша компания готова проинвестировать до 250 млн рублей в строительство объекта для себя на территории кампуса. Нам нужно порядка 3000 квадратных метров», - сказал Виктор Столяров. - С 2018 года, с первых наших встреч, мы обсуждали, что в Самаре не хватает такого места, где бы локально размещались IT-компании. То, что регион благодаря губернатору ответил на эти наши пожелания – можно только поаплодировать».

Губернатор поручил Дмитрию Богданову взять предложение в отработку и синхронизировать реализацию инициативы компании со строительством кампуса.

Дмитрий Азаров предложил IT – сообществу подготовить свои предложения по строительству и проектированию жилья рядом с кампусом, чтобы инвесторы в дальнейшем учитывали эти запросы.

«Жилой район рядом с кампусом мы фактически можем создать таким, каким вы его придумаете. Давайте сформируем жилой фонд такой, который будет востребован у IT-специалистов. Там же могут быть дополнительные преференции по приобретению жилья», - отметил губернатор.

Одно из предложений IT – сообщества заключалось в введении дополнительных льгот, например, налоговых, для компаний, которые будут размещаться на территории кампуса и инвестировать в развитие его инфраструктуры. Дмитрий Азаров поручил Дмитрию Богданову отработать вопрос.

Участники встречи также подняли вопрос повышения транспортной доступности территории, где строится кампус. В частности, продления трамвайной линии. Дмитрий Азаров отметил, что это предложение надо обязательно проработать. Дмитрий Богданов сообщил, что также рассматриваются и другие варианты.

«Безусловно, под развитие кампуса и этого района подразумевается развитие транспортной сети. Вопрос прорабатывается, ведутся расчеты», - сказал министр.

Президент Федерации спортивного программирования Самарской области Михаил Бабенко выступил с предложением сделать IT-стадион для киберспорта, фиджитал-спорта и спортивного программирования. Сейчас в регионе нет постоянной современной площадки для развития этих дисциплин, хотя они набирают все большую популярность как в России, так и в Самарской области.

«С одним инвестором у нас был план создания центра киберспорта на стадионе «Самара Арена», но, к сожалению, из-за санкций идею разрушили. Уровень проработки тогда был высокий. Есть варианты, есть партнеры надежные. Надо к этой теме вернуться», - сказал Дмитрий Азаров, поручив Дмитрию Богданову заняться отработкой вопроса.

Глава региона также напомнил, что в Казани на днях завершились первые в истории «Игры будущего» по фиджитал-спорту. Соревнования проводились по 21 инновационной дисциплине, основанных на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. В турнире принимали участие более 2000 спортсменов из 107 стран мира.

«Идея проведения «Игр будущего» - очень правильная. Помимо виртуальных соревнований, есть и спорт в формате онлайн. Первые в мире такие игры прошли в России, наша страна задаем тренд на десятки лет вперед, - сказал Дмитрий Азаров. – Участники «Игры будущего» приехали из более чем 100 стран, а в Сочи на Международный фестиваль молодежи - из более чем 180 стран. Это к разговору о закрытости, изоляции нашей страны. Люди со всей планеты едут к нам и аплодируют России за такие инновационные решения».

В завершении встречи губернатор обратился к IT – сообществу с предложением подготовить дополнительные инициативы по обозначенным в ходе встречи вопросам.

«Обсуждение у нас не закрывается. У нас есть задача развития кампуса, создания рабочих мест у потенциальных партнеров кампуса, развития жилищного строительства. По любому направлению ждем ваших предложений, - сказал Дмитрий Азаров, - Ознакомьтесь с мастер-планом развития территории, где строится кампус, может что-то необходимо скорректировать. На этапе проектирования многое можно учесть. Мы там вместе можем создать город будущего. Уверен, ваши предложения и инвесторов заинтересуют».

Фото: Юлия Рубцова.